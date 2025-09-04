Son Mühür - Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde yer alacak kadrosunu kamuoyuyla paylaştı. Sarı-lacivertli ekipte bazı dikkat çeken isimlerin kadroya dahil edilmediği görüldü.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya sunduğu Avrupa Ligi kadrosunda şu isimlerin bulunmadığı görüldü:
Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder.
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
Fenerbahçe’nin 2025/26 sezonu UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:
"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene"
Fenerbahçe, lig aşamasında zorlu rakiplerle mücadele edecek:
- Aston Villa (İngiltere)
- Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (D)
- Ferencvaros (Macaristan)
- Viktoria Plzen (Çekya) (D)
- Nice (Fransa)
- FCSB (Romanya) (D)
- Stuttgart (Almanya)
- Brann (Norveç) (D)