Son Mühür - Süper Lig’in son üç sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray için beklenen an geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 5 yıldızlı formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Sezona "Avrupa'da başarı" parolasıyla başlayan Cimbom, Frankfurt deplasmanından galibiyetle dönerek UEFA'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonuna güçlü bir giriş yapmak istiyor. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray için yabancı bir arena değil. 18. kez bu dev sahnede yer alacak olan Aslan, aynı zamanda Türk futbolu adına da bir ilke imza atacak. Cimbom, geçen sezon uygulamaya konan 36 takımlı yeni formatta mücadele edecek ilk Türk temsilcisi olacak.

Muhtemel 11'ler belli oldu

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın geride kalan üç haftasında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Son maçta yaklaşık yarım saat boyunca 10 kişi kalan, ardından mücadeleyi 9 kişi tamamlayan Bayer Leverkusen’e 3-1 yenilen Frankfurt ekibi, sahadan beklenmedik bir sonuçla ayrıldı.

Eintracht Frankfurt'ta Galatasaray karşısında iki önemli isim forma giyemeyecek. Kas sakatlığı bulunan tecrübeli orta saha Mario Götze ile Danimarkalı sağ bek Rasmus Kristensen kadroda yer almayacak. Öte yandan, bağırsak enfeksiyonu geçiren Hugo Larsson’un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Brown, Collins, Koch, Theate, Doan, Hojlund, Chaibi, Bahoya, Can Uzun, Burkardt.

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Singo, Sallai, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper.

Galatasaray'da son durum

Galatasaray, günlerdir Victor Osimhen’den gelecek sevindirici haberi bekliyordu ancak beklenen olmadı. Nijerya Milli Takımı’nda ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yıldız oyuncu, Frankfurt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Bu gelişmenin ardından gözler teknik direktör Okan Buruk’un santrfor tercihine çevrildi. İlk seçenek, Eyüpspor maçında olduğu gibi Mauro Icardi olacak gibi görünüyor. Ancak Barış Alper’in forvet hattına çekilmesi de seçenekler arasında yer alıyor. Fiziksel olarak tam hazır olmayan Icardi’nin yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak beklemesi de ihtimaller arasında. Okan Buruk, nihai kararını maç saatinde verecek.