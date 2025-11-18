Son Mühür - ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Turnuvaya katılacak ülkelerin büyük çoğunluğu belirlenmiş durumda. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Güney Amerika’ya birçok güçlü takım şimdiden turnuvaya katılım hakkı kazandı. Ev sahibi üçlü ABD, Meksika ve Kanada doğrudan turnuvada yer alırken, kıtalarındaki elemelerin tamamlanmasıyla toplam 34 ülke resmen Dünya Kupası listesine dahil edildi.
Dünya Kupası'na katılımı kesinleşen ülkeler
ABD (Ev Sahibi)
Meksika (Ev Sahibi)
Kanada (Ev Sahibi)
İngiltere
Portekiz
Norveç
Almanya
Hollanda
Fransa
Hırvatistan
Japonya
Yeni Zelanda
İran
Arjantin
Özbekistan
Güney Kore
Ürdün
Avustralya
Brezilya
Ekvador
Uruguay
Paraguay
Kolombiya
Fas
Tunus
Mısır
Cezayir
Gana
Yeşil Burun Adaları
Güney Afrika
Katar
Senegal
Fildişi Sahili
Suudi Arabistan
48 takımla gerçekleştirilecek
Bu yıl turnuva, tarihte bir ilke imza atarak 48 takımın katılımıyla oynanacak. Bu genişletilmiş format, rekabeti yükseltecek ve daha fazla ülkenin Dünya Kupası heyecanına ortak olmasına imkan tanıyacak.