Son Mühür - ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Turnuvaya katılacak ülkelerin büyük çoğunluğu belirlenmiş durumda. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Güney Amerika’ya birçok güçlü takım şimdiden turnuvaya katılım hakkı kazandı. Ev sahibi üçlü ABD, Meksika ve Kanada doğrudan turnuvada yer alırken, kıtalarındaki elemelerin tamamlanmasıyla toplam 34 ülke resmen Dünya Kupası listesine dahil edildi.

Dünya Kupası'na katılımı kesinleşen ülkeler

ABD (Ev Sahibi)

Meksika (Ev Sahibi)

Kanada (Ev Sahibi)

İngiltere

Portekiz

Norveç

Almanya

Hollanda

Fransa

Hırvatistan

Japonya

Yeni Zelanda

İran

Arjantin

Özbekistan

Güney Kore

Ürdün

Avustralya

Brezilya

Ekvador

Uruguay

Paraguay

Kolombiya

Fas

Tunus

Mısır

Cezayir

Gana

Yeşil Burun Adaları

Güney Afrika

Katar

Senegal

Fildişi Sahili

Suudi Arabistan

48 takımla gerçekleştirilecek

Bu yıl turnuva, tarihte bir ilke imza atarak 48 takımın katılımıyla oynanacak. Bu genişletilmiş format, rekabeti yükseltecek ve daha fazla ülkenin Dünya Kupası heyecanına ortak olmasına imkan tanıyacak.