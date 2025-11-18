Son Mühür - Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi derinleşiyor. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Portekizli futbolcunun “futbolu bırakmak istiyorum” açıklamasının ardından ortaya çıkan ayrılık talebi, transfer söylentileri ve disiplinsiz davranışlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Silva’nın menajerlik şirketi, Portekizli futbolcunun Beşiktaş’tan ayrılarak kariyerine Türkiye dışında devam etmeyi planladığını açıkladı:

"Kulüpte artan istikrarsızlık, yönetim değişiklikleri ve teknik direktör değişikliklerinin ardından alınan sonuçların da kötü olması, her zaman örnek bir profesyonel olan futbolcunun hayal kırıklığını arttırdı. Bu durum, taraftarların kendisine gösterdiği büyük sevgiyle de doğrulanmaktadır"

Tesislerdeki odasından hiç çıkmıyor

Portekizli futbolcunun, Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne giderken sabah salonda ve akşam sahada yapılan antrenmanlara katılmadığı basına yansıdı. Rafa Silva’nın tesislerdeki odasından hiç çıkmadığı ve kendini tamamen izole ettiği bildirildi.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Silva’nın bu tavrı sonrası, siyah-beyazlı yönetimin Portekizli futbolcudan detaylı bir sağlık kontrolünden geçmesini isteyeceği öne sürüldü. MR’ı çekilecek oyuncudan herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmezse antrenmanlara katılması talep edilecek. Silva bu çağrıyı reddederse, tesislere noter gönderilecek ve oyuncunun antrenmanlara katılmaması resmî olarak kayıt altına alınacak. Ardından, mevcut sözleşme kapsamında Rafa Silva’ya para cezası uygulanacak.