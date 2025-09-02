Son Mühür - Ekranların beğenilen oyuncularından Burcu Binici, hem yer aldığı projelerle hem de özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerindeki başarılı performansıyla takdir toplayan oyuncu, bu kez hayranlarını endişelendiren bir olayla adından söz ettirdi.

Yayına ara verildi

Binici, önceki akşam konuk olduğu bir televizyon programında yaşadığı sağlık sorunuyla izleyenleri korkuttu. "Doktor Bana Bir Çare" adlı tiyatro oyunundan bahsettiği sırada aniden fenalaşan oyuncu, sandalyede dengesini kaybedip yere düştü. Program sunucusu Melis Hazal Karagöz büyük bir şaşkınlık yaşarken, yayına hemen ara verildi.

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan 39 yaşındaki oyuncu, doğuştan kalp ritim bozukluğu rahatsızlığı bulunduğunu ifade etti:

"Herkese merhaba, Doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin."