Son Mühür- Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ifadesinde, Ersen Dikmen ile tanışıklığının yaklaşık 10 yıl öncesine dayandığını belirtti. Yandaş, Dikmen’in özellikle alt liglerde oynadığı dönemde kendisine maddi destek sağladığını, ilerleyen yıllarda ise kendisinin Dikmen’e borç verdiğini ifade etti.

Yandaş, yasadışı bahisle bağlantısının bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğim kadarıyla yasal bahis sitelerinde üyeliğim yoktur. Yasadışı bahis sitelerinde de hiçbir üyeliğim bulunmamaktadır. Futbol müsabakalarına hiçbir şekilde kupon yapmadım. Profesyonel kariyerimde şike teklifi almadım, şike anlaşması içinde yer almadım. Fenerbahçe’nin veya başka bir takımın maçlarıyla ilgili kimseye yönlendirme yapmadım.”

Yandaş, Ersen Dikmen’e gönderdiği paraların bahis amaçlı kullanıldığını bilmediğini belirterek, “Dikmen’in hangi karşılaşmalara kupon yaptığını bilmiyordum. Gönderdiğim paraların bahis için kullanıldığını da bilmiyordum.” dedi.

Ünlü futbolcu, bazı dönemlerde arkadaşlarıyla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadığını, ancak bunun kısa süreli olduğunu söyledi.

Ayrıca Hakan Balta’nın eşi Derya Balta ile arasındaki para alışverişinin, araç satın alma amacı taşıdığını ifade eden Yandaş, borcun tamamen geri ödendiğini belirtti.

" Formasını giydiğim hiçbir takım için kupon yapmadım"

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ise savcılık ifadesinde yasadışı bahisle hiçbir bağı olmadığını vurguladı. Baltacı, kendisine yöneltilen iddiaların bir mesajlaşma grubunda paylaşılan eski bir görüntüden kaynaklandığını belirterek şunları söyledi:

“Ben hiçbir şekilde yasadışı bahis sitelerinde işlem yapmadım. Benim adıma da kimse bu sitelerde işlem yapmamıştır. Mesajlaşmada görülen görüntü bana ait değildir, arkadaşım tarafından paylaşılan eski bir görselden ibarettir.”

Baltacı, 2021 yılında bir yasal bahis sitesinde üyeliği olduğunu kabul ederek, “Hatırladığım kadarıyla birkaç kez kupon yaptım. Ancak hiçbir zaman formasını giydiğim takımlarla ilgili bahis oynamadım. Şike yapmam söz konusu değildir.” dedi.

Savunmasında, mesajlaşmalarda takım bilgisi soruyor olmasının dahi aleyhindeki iddialarla çeliştiğini belirten Baltacı, “Şike yapacak olsam bu tarz yazışmalar olmazdı.” ifadelerini kullandı.

Baltacı, TFF tarafından kendisine verilen idari cezanın sadece kupon yapma gerekçesine dayandığını, şike ile ilgili herhangi bir unsur içermediğini hatırlattı.