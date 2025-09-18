Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün yaklaşık 3 yıldır ABD’li model Hannah Cherry ile bir ilişki yaşadığı biliniyor. Çifte yakın kaynaklar, Cherry’nin ailesinin de bu ilişkiyi olumlu karşıladığını belirtiyor.

Alperen Şengün’ün sevgilisi Hannah Cherry’nin anne ve babası, Cindy ve George Cherry, fırsat buldukça NBA maçlarında genç yıldızı tribünden destekliyor. Öte yandan Alperen’in ailesi, annesi Ayşe Şengün ve babası Kemal Şengün’ün de Cherry ailesiyle tanıştığı ve birlikte tatile gittikleri bilgisi edinildi.