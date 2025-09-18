Son Mühür - NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, bu kez gündeme özel yaşamıyla geldi.
ABD'li model ile aşk yaşıyor
Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün yaklaşık 3 yıldır ABD’li model Hannah Cherry ile bir ilişki yaşadığı biliniyor. Çifte yakın kaynaklar, Cherry’nin ailesinin de bu ilişkiyi olumlu karşıladığını belirtiyor.
Aileleri de tanışıyormuş
Alperen Şengün’ün sevgilisi Hannah Cherry’nin anne ve babası, Cindy ve George Cherry, fırsat buldukça NBA maçlarında genç yıldızı tribünden destekliyor. Öte yandan Alperen’in ailesi, annesi Ayşe Şengün ve babası Kemal Şengün’ün de Cherry ailesiyle tanıştığı ve birlikte tatile gittikleri bilgisi edinildi.
Şengün ve sevgilisinin paylaştığı romantik fotoğraflar sosyal medyada hızla ilgi gördü; kullanıcılar “Maşallah size”, “Çok güzelsiniz” ve “Herkes böyle damat ister” gibi olumlu yorumlar yaptı.
Hannah Lynn Cherry kimdir? Kaç yaşında?
28 yaşındaki Hannah Lynn Cherry, 13 Temmuz 1997’de Missouri’nin Chesterfield kasabasında dünyaya geldi. Genç yaşlardan itibaren spora ilgi duyan Cherry, üniversite yıllarında Northern Arizona Üniversitesi voleybol takımında smaçör ve libero olarak görev yaptı.