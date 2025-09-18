Son Mühür- Geçtiğimiz yıl müzisyen Mike Schrama ile dünyaevine giren şarkıcı Karsu, geçtiğimiz nisan ayında anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğluna “Blues Dönmez Schrama” adını veren sanatçı, Bambaşka Sohbetler programında yaptığı açıklamalarda anneliğin hayatındaki etkilerini paylaştı.

Karsu, anne olduktan sonra hayatının tamamen farklı bir boyut kazandığını belirterek, “Zor ama tarifsiz bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

İki yaş: Felaket değil, sihirli dönem

Toplumda sıkça “terrible two” olarak adlandırılan iki yaş dönemine farklı bir bakış açısı getiren Karsu, bu süreci “sihirli iki yaş” olarak tanımladı. Sanatçı, “Çocuk bu dönemde kendi bireyselliğini göstermeye başlıyor, sınırlarını keşfediyor ve sürekli sorular soruyor. Karakteri şekilleniyor, ‘hayır’ demeyi öğreniyor. Ben bunun olmasını çok değerli buluyorum” dedi.

Anneliğin getirdiği değişim ve gelecek planları

Karsu, anneliğin kendi hayatına kattığı mutluluğun çocuk sahibi olma düşüncelerini de değiştirdiğini ifade etti. Daha önce “çocuk yapma” baskısına mesafeli duran şarkıcı, artık bu süreci bambaşka bir gözle değerlendirdiğini belirtti:

“Başta anlamıyordum, Türk teyzelere çocuk yap yap diye ısrar ettiklerinde sinir oluyordum. Ama şimdi haklı olduklarını anlıyorum ve teşekkür ediyorum. Artık 10 çocuk istiyorum, gerçekten 10 tane.”