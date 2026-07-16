Son Mühür- Özgür Özel'in hazırlıkların son aşamaya geldiğini duyurduğu yeni partisine yönelik dikkat çeken bir araştırma sonucu daha ortaya çıktı.

IstanPol Enstitüsü’nün 3–10 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde 20 şehir, 50 ilçe ve 130 mahallede 1985 kişiyle gerçekleştirilen çalışmasında, mutlak butlan öncesi ve sonrası CHP'nin oy potansiyeli masaya yatırıldı.



Nasıl bir yeni parti?



Araştırmada, 'Nasıl bir yeni parti?' sorusuna yeni partinin CHP’nin birebir devamı olmaması isteği ağırlıkta olması dikkat çekti.

Araştırmaya göre seçmenin,

%50,2 partinin CHP’den farklılaşmasını,

%38,9 daha kapsayıcı bir merkez parti olmasını,

%37,7 ise kadronun çoğunlukla yeni isimlerden oluşmasını istiyor.



Yeni Parti mi? CHP mi?



Araştırmada seçmene sorulan, "Yeni Parti", mutlak butlan öncesi CHP'ye göre nasıl bir performans gösterecek? sorusuna verilen cevaplarda Özel'in yeni partisi lehine bir fotoğraf ortaya çıkıyor.

Mutlak butlan öncesinde CHP (%24,8) ile AK Parti (%24,5) başa baş görünürken, mutlak butlan sonrasında Özel'in yeni partisi %29,6 ile ilk sıraya yükseliyor.



Kararsızlar dağıtıldığında tablo nasıl?



“Yeni Parti”nin de katıldığı ve bu pazar yapılacağı varsayılan bir seçimde, kararsızlar dağıtıldığında tablo şöyle şekilleniyor...

Özgür Özel’in yeni partisi: %35,6

AK Parti: %27,8

Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP: %5,1



CHP tabanı dışında da ilgi var...



Partiler arasında oy geçişleri, "Yeni Parti"nin yalnızca CHP tabanına değil daha geniş bir seçmen havzasına hitap ettiğini gösteriyor.

Yeni partiye destek, 2023 seçmenleri içinde CHP’de %69, İYİ Parti’de %39, DEM Parti’de %20, MHP’de %18 ve AK Parti’de %9.



Özel'in oy potansiyeli yüzde 49...



Hata payı %95 güven düzeyinde ±%2,2 olan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren IstanPol Enstitüsü’nün direktörü Seren Selvin Korkmaz,

''Özgür Özel’e duyulan güven artmış, Özel CHP seçmeninin büyük çoğunluğunu etrafında toplamış görünüyor'' değerlendirmesinde bulundu.

''Bulgular, CHP seçmeninin aidiyetinin parti logosunun ötesine geçtiğini gösteriyor. Seçmen; kurumdan çok, onun temsil ettiği siyasi iradeye, liderlerin tutumuna ve demokratik meşruiyete önem veriyor'' hatırlatmasında bulunan Korkmaz,

''Özgür Özel etrafında ciddi bir yeni parti potansiyeli bulunuyor. Özgür Özel’in yeni partisi için yaklaşık %30 düzeyinde doğrudan bir ilgi bulunduğunu ve koşullu destek verecek seçmenler de hesaba katıldığında potansiyelin %49’a kadar genişleyebileceğini söylemek mümkün.

Seçmen, yalnızca CHP’nin başka bir isimle devam etmesini istemiyor. Yeni kadrolar, daha kapsayıcı bir siyaset, daha geniş bir toplumsal merkez talep ediyor'' mesajı verdi.