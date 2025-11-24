Gece saatlerinde İstanbul’un farklı ilçelerinde gökyüzünde beliren hareketli bir ışık vatandaşların dikkatini çekti.

Saniyeler boyunca süzülen parlak cismin kısa süre sonra kaybolduğu görüldü. O anlara tanıklık eden birçok vatandaş, yaşadıkları şaşkınlığı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Vatandaşların çektiği görüntüler sosyal medyada yayıldı

Gizemli ışığa ait görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu. Kullanıcılar, kayıtları paylaşarak olayın ne olabileceğine dair yorumlarda bulundu. Birçok kişi benzer görüntüleri farklı ilçelerden bildirdi.

Meteor ihtimali vatandaşların ilk yorumları arasında

Işığı gören vatandaşların büyük kısmı bunun bir meteor ya da göktaşı olabileceğini dile getirdi. Gökyüzündeki hızlı hareket ve ışığın aniden kaybolması, bu ihtimali güçlendiren detaylar arasında yer aldı. Bazı kullanıcılar ise bunun atmosferde yaşanan farklı bir doğa olayı olabileceğini savundu.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı

Gökyüzünde görülen parlak cismin ne olduğuna yönelik belirsizlik sürüyor. Meteor mu yoksa başka bir gök olayı mı olduğu konusunda henüz resmi bir kurumdan açıklama yapılmadı.