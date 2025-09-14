Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’dan Bodrum’a yasaklı madde getirileceği yönünde bilgi aldı. Aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler, şüpheliyi adım adım takip ederek operasyon planı hazırladı.
Otogarda kıskıvrak yakalandı
Belirlenen gün ve saatte Bodrum’a gelen şüpheli, ilçenin otogarında güvenlik güçlerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.
Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 290 gram yasaklı madde bulundu. Yasaklı maddenin satış amacıyla getirildiği değerlendirilirken, ele geçirilen maddeye el konuldu.
Zanlı gözaltına alındı
Polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, “yasaklı madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.
Zanlı, mahkeme kararının ardından cezaevine gönderildi. Güvenlik güçleri bu operasyonlarla yasaklı madde olaylarının önüne geçmek için var güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.