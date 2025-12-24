Meteorolojinin soğuk hava ve kar uyarısı yaptığı yılbaşı gecesi için hazırlıklar sürerken, şu ana kadar netleşen programlarda otel galaları ön plana çıkıyor. Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli gibi ilçelerde gelenekselleşen meydan kutlamaları için ise görüşmelerin devam ettiği, kesin listenin önümüzdeki günlerde İBB ve ilçe belediyeleri tarafından ortak bir açıklamayla duyurulacağı tahmin ediliyor.

Kesinleşen Yılbaşı Konserleri (Özel Mekanlar)

Resmi kaynaklardan ve bilet satış platformlarından derlenen bilgilere göre, 31 Aralık 2025 gecesi İstanbul'da sahne alması kesinleşen bazı isimler ve mekanlar şunlar:

Haluk Levent: Anadolu Rock müziğinin sevilen ismi, Green Park Bostancı'da sevenleriyle buluşacak.

Altay: Sahne performansıyla tanınan Altay, Elite World Grand Küçükyalı'da yeni yılı karşılayacak.

Reyhan Karaca: 90'lar pop müziğinin güçlü sesi, Limak Eurasia Luxury Hotel'de sahne alacak.

Batu Akalay & Sevda Özkaran: Kadıköy Sahne 17'de özel bir performans sergileyecekler.

Duman ve Athena: Hayranlarının heyecanla beklediği bu gruplar için henüz resmi bir meydan konseri açıklaması yapılmadı.

Toplu Taşıma ve Güvenlik Önlemleri

Etkinlik takvimi henüz tam netleşmese de İstanbul Valiliği ve İBB, yılbaşı gecesi için tedbirleri sıkılaştırdı. Vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için alınan önlemler kapsamında:

Ücretsiz Ulaşım: İstanbul'da toplu taşıma araçları, 1 Ocak 2026 sabahına kadar ücretsiz hizmet verecek. Metro ve Metrobüs hatları 24 saat çalışacak.

Güvenlik: Taksim, Beşiktaş ve Kadıköy iskele meydanlarında 45 bin polis memuru görev yapacak.

Trafik: Etkinliklerin yoğunlaşması beklenen caddeler, 31 Aralık saat 16.00 itibarıyla kademeli olarak trafiğe kapatılacak.