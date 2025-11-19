Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün gerçekleştirdiği kapalı oturumun ardından önemli bir karar aldı. Komisyon, İmralı Adası’na gidilmesi yönündeki teklifin cuma günü oylamaya sunulmasını kararlaştırdı. Oylamanın komisyonun çalışma takviminde kritik bir kırılma noktası olacağı belirtiliyor.

CHP perşembe günü hazırlık toplantısı yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı kısa değerlendirmede, “Komisyon’daki görevli arkadaşlarımızla perşembe günü toplantı yapacağız” diyerek partisinin oylama öncesi kendi içinde değerlendirme yapacağını açıkladı. CHP’nin, komisyon oylamasına ilişkin net pozisyonunu bu toplantının ardından şekillendirmesi bekleniyor.

AK Parti de komisyon üyelerini toplayacak

CHP’nin hazırlık toplantısının ardından gözler AK Parti’ye çevrildi. İktidar partisi, yarın saat 15.00’te komisyon üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantının ana gündeminde, İmralı Adası’na gidilmesi teklifine ilişkin değerlendirmeler yer alacak.

Siyasi kulislerde yoğun trafik

Her iki partinin de peş peşe toplantılar yapacak olması, Ankara’da siyasi trafiği hızlandırdı. Oylama öncesi komisyon üyelerinin pozisyonlarının netleşmesi, cuma günü çıkacak kararın seyrini belirleyecek.