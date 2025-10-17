İstanbul’da ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu yasaklı madde soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim’de başlatılan soruşturma kapsamında, “yasaklı madde kullanmak” suçundan ifadeleri alınan 19 kişiden 8’inin test sonucunun pozitif çıktığı belirlendi.

Jandarma ekipleri ifadeleri aldı

Soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na çağrıldı. Şüpheliler, burada verdikleri ifadelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülerek detaylı incelemeye tabi tutuldu.

Saç ve kan örnekleri incelendi

Adli Tıp Kurumu’nda alınan saç ve kan örnekleri laboratuvarlarda analiz edildi. Yapılan testlerde 19 kişiden 8’inin yasaklı maddeye yönelik testlerinin pozitif çıktığı tespit edildi.

Pozitif çıkan isimler belirlendi

Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

Kanından veya saçında yasaklı madde tespit edilmeyen isimler ise şu şekilde:

Hadise

Mert Yazıcıoğlu

Özge Özpirinçci

Duygu Özaslan

Demet Evgar

Zeynep Meriç Aral

Ceren Moray

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'nin ise yeşil reçete ile satılan etken maddesinde uyuşturucu bulunan ilaçlar tespit edildi.