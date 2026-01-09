Son Mühür- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaktepe ilçesinde yürütülen kapsamlı bir uyuşturucu ticareti soruşturmasına dair kamuoyunu bilgilendirdi. Başsavcılık tarafından yürütülen 2025/61222 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir suç organizasyonuna yönelik operasyon gerçekleştirildi. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi

Yargı sınırları içerisinde uyuşturucu madde ticaretine karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik titiz bir çalışma yürütüldü. Yapılan ara yakalamalar ve elde edilen somut deliller sonucunda, yasa dışı bu faaliyete iştirak ettiği saptanan 12 şüpheli belirlendi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, söz konusu 12 şüpheliden 4’ünün halihazırda farklı suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.

Üç ilçede eş zamanlı şafak operasyonu

Soruşturmanın firari durumdaki diğer 8 şüphelisi için 09.01.2026 tarihinde operasyon talimatı verildi. Sancaktepe merkezli yürütülen çalışmalar kapsamında Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini de kapsayan geniş çaplı bir operasyon planlandı. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda; arama, el koyma ve gözaltı işlemleri icra edildi. Yapılan başarılı operasyon neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 8 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç titizlikle devam ediyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçekleştirilen bu operasyonla uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine başlanırken, soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütüldüğü ifade edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulan operasyon sonuçları, bölgedeki uyuşturucu trafiğine karşı vurulan ağır bir darbe olarak kayıtlara geçti.