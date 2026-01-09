Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, ifadesinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada kan ve saç örnekleri alınan Tilki, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Rapor dosyaya girdi

Savcılık dosyasına giren Adli Tıp raporunda, yapılan incelemelere ilişkin bulgulara yer verildi. Rapora göre Tilki’nin kan örneğinde herhangi bir yasaklı madde tespit edilmedi. Saç örneğinde ise esrarla ilişkili bir bulgu bulunduğu ifade edildi.

Avukatından yazılı açıklama

Gelişmelerin ardından Aleyna Tilki’nin avukatı Adem Uğur Kızıldere, kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Kızıldere, müvekkili hakkında “uyuşturucu kullandığı” yönündeki iddialara itiraz etti.

Açıklamada, Tilki’nin kan örneğinde herhangi bir uyuşturucu ya da kimyasal madde tespit edilmediği vurgulandı. Saç örneğinde yer aldığı belirtilen bulgunun ise kimyasal içerikli bir madde olmadığı, dumanla ilişkili bir unsur olarak değerlendirildiği ifade edildi.

“Pasif maruziyet söz konusu”

Avukat Kızıldere’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Müvekkilim Aleyna Tilki hakkında basında yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği doğmuştur. Müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen bulgu ise herhangi bir kimyasal madde olmayıp dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz. Yasal sürecin sonuçlanmasının beklenmesini ve yapılan haberlerde masumiyet karinesine hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederiz.”