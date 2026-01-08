İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği, yaşanan olumsuzluklara ilişkin ilk resmi verileri paylaşarak ekiplerin yüzlerce ihbara müdahale ettiğini duyurdu.

Sabah saatlerinden itibaren alarm verildi

Meteoroloji verileri doğrultusunda yapılan uyarıların ardından, fırtına sabahın erken saatlerinde İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı. Yetkililer, rüzgârın ve sağanağın akşam saatlerine kadar sürebileceğini belirterek vatandaşları çatı uçması, su baskını ve karbon monoksit zehirlenmesi risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Valilik tarafından paylaşılan bilgilere göre, gün içinde İstanbul’un farklı ilçelerinde çok sayıda olumsuzluk yaşandı. Kent genelinde ağaç devrilmeleri, çatı uçmaları, tehlike arz eden yapı parçaları ve bina çökmeleri nedeniyle toplam 350 ayrı ihbar oluşturuldu. İtfaiye, AFAD ve 112 ekipleri gelen çağrılara hızla müdahale etti.

Bir kişi hafif yaralandı

Fırtınaya bağlı yaşanan olaylarda bir vatandaşın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Boğaz trafiği yeniden açıldı

Şiddetli rüzgâr nedeniyle sabah saatlerinde gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı, akşam saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. Kıyı Emniyeti ekiplerinin kontrollerinin ardından deniz trafiğinin normale dönmeye başladığı açıklandı.

Deniz ulaşımı ve uçuşlar aksadı

Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında ciddi aksamalar yaşandı. Şehir Hatları, İDO ve BUDO’ya bağlı tüm seferler iptal edildi. Hava ulaşımında ise İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda onlarca iç ve dış hat seferi iptal edilirken, yüzlerce yolcu mağdur oldu.

Çok sayıda tekne zarar gördü

Fırtınanın en çok etkilediği bölgelerden biri olan Tuzla, Pendik ve Kartal’da çok sayıda tekne hasar aldı. Limanlarda bağlı bulunan teknelerde maddi hasar meydana geldiği, yetkililerin hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi.