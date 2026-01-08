Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik konser davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2021-2024 yılları arasında yaptığı "konser" harcamalarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin dava görülmeye devam etti. 5'i tutuklu 14 kişinin yargılanmasına Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edilirken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Savcı tutukluluğa devam dedi!

Savcı tarafından mütalaa açıklanırken; tutukluluklarının devamına, tutuksuz sanıklar yönünden yurtdışı çıkış tedbiri yönünden devamına karar verilmesi talep edildi.

Tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi!

Duruşmanın son oturumunda mahkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme heyeti tarafından tutuklu tüm sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.