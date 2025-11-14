İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, DEAŞ mensuplarının gizlilik amacıyla kullandığı Rocket Chat adlı mesajlaşma programı üzerinden örgüt sempatisi artırmaya ve eleman kazanmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Savcılık açıklamasına göre, bireysel eylem hazırlığı içinde olduğu değerlendirilen ve örgütsel literatürde “yalnız kurt” olarak tanımlanan yapılanma içerisinde bulunan bazı şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu kapsamda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun devamında, şehirde faaliyet gösteren ve ülkemizi hedef alan eylemler hazırlığında olduğu değerlendirilen YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) statüsündeki kişilere yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan:

8 yabancı uyruklu kişi , işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

1 şüpheli , adli kontrol – konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı.

5 şüpheli, Savcılığın talebi üzerine tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın sürdüğünü belirterek kamuoyuna bilgi verdi.