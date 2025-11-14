Olay, önceki akşam saat 22.00 sıralarında kent merkezindeki bir kafede meydana geldi. Kenan Tayyip Yılmaz (23), üç kız arkadaşıyla oturduğu sırada yan masadaki M.D.T. (17), M.A.A. ve K.Ç. ile aralarında “yan baktın” gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede gerilen ortamda sözlü tartışma büyüdü.

Tartışma otoparka taşındı

Kafe çalışanlarının ve müşterilerin araya girmesiyle dışarı çıkarılan taraflar, bu kez kafe otoparkında birbirine girdi. 17 yaşındaki M.D.T., yanında taşıdığı bıçakla Yılmaz’a saldırdı.

Olay sırasında M.A.A. ve K.Ç.’nin de havaya ateş açtığı, bir merminin park halindeki araca isabet ettiği belirlendi.

Yılmaz 6 bıçak darbesiyle ağır yaralandı

Bıçak darbeleri vücudunun altı farklı bölgesine isabet eden Kenan Tayyip Yılmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheliler suç aletleriyle yakalandı

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Kısa sürede yapılan araştırmada 17 yaşındaki M.D.T., M.A.A. ve K.Ç.’nin olay yerinin yakınında saklandıkları noktada bıçak ve silahla birlikte yakalandığı bildirildi.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, “kasten öldürme” ve “silahla tehdit” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.