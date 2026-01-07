Son Mühür- CHP lideri Ögür Özel'in 5 saat süren kapalı grup toplantısında milletvekillerine yönelik olarak dikkat çekici bir açıklamada bulunduğu konuşuluyor.

CHP'deki parti içi iktidar yarışında Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği açık destekle dikkat çeken Barış Yarkadaş, Özgür Özel’in kapalı toplantıda milletvekillerine,

“Biz eğer bu seçimleri kazanamazsak, ben en az 30 yıl hapis yatarım. Siz de benimle bunun çilesini çekersiniz, siz de yatarsınız.” dediğini duyurdu.

Beş milletvekiline doğrulattım...

TGRT Haber'deki programında Yarkadaş, Özel'in bu önemli açıklamasını 5 ayrı milletvekilini arayarak doğrulattığını ve tam cümle olarak aldığının bilgisini de dile getirdi.



Kapalı grup toplantısında ne olmuştu?



Özgür Özel'in ''Yarın seçim olacak gibi çok çalışmalıyız'' mesajı verdiği ve ''Kazanmak için tempoyu arttırmamız gerekiyor'' uyarısında bulunduğu öğrenilmişti.



Yaklaşık 40 milletvekilinin söz aldığı belirtilen toplantıda gündemle ilgili Yankı Bağcıoğlu, dış politika konusunda İlhan Uzgel, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili olarak Namık Tan ve Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun raporu hakkında da Murat Emir'in sunum yaptığı dile getirilmişti.