İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç ağlarına yönelik önemli bir operasyona imza attı. Soruşturma kapsamında, Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren ve liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan T.A.’nın yaptığı öne sürülen suç örgütü mercek altına alındı.

Çete üyelerine teknik ve fiziki takip

Organize suç örgütünün faaliyetlerini tespit etmek amacıyla uzun süredir teknik ve fiziki takip yapan ekipler, örgütün “nitelikli yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “6136 sayılı kanuna muhalefet” ve “silahlı tehdit” gibi birçok suça karıştığını belirledi.

İstanbul ve Balıkesir’de eş zamanlı baskınlar

Delillerin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde İstanbul ve Balıkesir’de örgüt üyelerine ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Silah parçaları ve tabanca ele geçirildi

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda:

- 1 ruhsatsız toplu tabanca

- 7 silah sürgü kapağı

- 1 namlu

- 2 şarjör

- Silah imalatında kullanılan çeşitli metal parçalar

ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü

Operasyon kapsamında yakalanan 13 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. Organize suç örgütüyle ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.