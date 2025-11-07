İstanbul Havalimanı’nda Cidde seferi için hazırlanan Saudia Airlines uçağında bir yolcunun “uçakta bomba var” demesi büyük paniğe yol açtı. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı aramanın ardından ihbarın gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Kalkış hazırlığında bomba iddiası

İstanbul Havalimanı’ndan Suudi Arabistan’ın Cidde kentine hareket edecek olan SV278 sefer sayılı Airbus A321 tipi Saudia Airlines uçağı, kalkış öncesi son kontrollerini tamamlarken beklenmedik bir olay yaşandı. Uçakta bulunan bir yolcu, yüksek sesle “uçakta bomba var” diyerek kabin içinde panik yarattı.

Kabin ekibi derhal kaptana bilgi verdi

Yolcunun sözleri üzerine kabin memurları prosedür gereği durumu anında kaptan pilota iletti. Kaptan pilot da hava trafik kontrol merkeziyle irtibata geçerek acil durum bildiriminde bulundu. Bunun üzerine güvenlik önlemleri devreye alınarak polis ekipleri uçağa çağrıldı.

Kabin ve kargo bölümü didik didik arandı

Uçak güvenli bir alana yönlendirildikten sonra, bomba arama köpekleri eşliğinde kabin ve kargo bölümlerinde detaylı inceleme yapıldı. Yolcuların bagajları da mobil X-Ray cihazından yeniden geçirildi. Tüm kontrollerin ardından uçakta herhangi bir patlayıcı madde ya da şüpheli unsura rastlanmadı.

İhbarı yapan yolcu uçaktan indirildi

"Bomba" dediği belirlenen yolcu, ekipler tarafından uçaktan çıkarılarak polis eşliğinde terminale götürüldü. Yolcu hakkında işlem başlatılırken, olay nedeniyle diğer yolcular bir süre uçakta bekletildi.

Sefer gecikmeli olarak gerçekleşti

Aramaların tamamlanması ve güvenlik birimlerinden “temiz” raporu verilmesinin ardından Cidde seferi gecikmeli olarak icra edildi. Yolcuların güvenlik kontrolü yeniden sağlandıktan sonra uçak pist başına yönlendirilerek kalkışını gerçekleştirdi.

