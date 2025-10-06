Son Mühür- Fakültenin internet sitesinde yer alan programa göre, yalnızca birinci sınıflar için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi cuma günü çevrimiçi olarak işlenecek. Dersin saatleri 15.30 ve 17.00 olarak belirtildi.

Yeni düzenleme 2025-2026 güz dönemiyle başlıyor

Yeni düzenleme, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının güz döneminden itibaren geçerli olacak. Fakülte yönetimi tarafından yapılan bu planlamanın, akademik takvimde ders yoğunluğunu hafta içine dengeli şekilde dağıtma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

İstanbul Üniversitesi’nden resmi açıklama bekleniyor

Cuma günlerine ders konulmaması kararının gerekçesiyle ilgili henüz üniversite yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler ve akademisyenler, uygulamanın detaylarının ilerleyen günlerde fakülte duyurularında paylaşılmasını bekliyor.