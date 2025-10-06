Son Mühür- Gazze'de yaşanan ablukayı kırabilmek için yola çıkan 46 ülkeden 497 aktivist İsrail'in operasyonlarıyla gözaltına alınmıştı.

36'sı Türk 137 aktivist özel uçakla İstanbul'a getirildi.

Kimi aktivist ve yakınlarının İstanbul'a indikten sonra sergilediği coşkulu davranış muhafakazar kesimde tartışma konusu oldu.

''Küresel Sumud filosunun insani Gazze eylemi, hiç kuşkusuz her türlü övgüyü hak ediyor.

Sevdikleriyle helalleşerek ölüme yolculuk yaptılar.'' hatırlatmasında bulunan gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''Şükürler olsun can kaybı olmadı, geride İsrail’in barbarlığı kaldı.

Türkiye de süreci yakından takip ederek aktivistleri sağ salim sevdiklerine kavuşturdu.

İsrail’deki tutsak aktivistlerin de kısa sürede sevdikleriyle kucaklaşmalarını bekliyoruz.'' vurgusunda bulundu.



Sevinç gösterileri ve şakalaşmalar...



''Bu süreçte az sayıda da olsa kimi aktivistlerin sevinçlerini abartarak, kıkırdamaları, kahkahaları, tur atlamış takım taraftarı gibi sevinç gösterileri, şakalaşmaları yürekleri burktu.'' diyen Tayyar,

''Zira Gazze’de ölümler devam ediyor.

70 bin kişinin katledildiği, milyonların göç ettiği, çocukların açlıktan öldüğü ortamda tarifsiz acılar yaşayan Gazze halkının mücadelesine gölge düşürmemek gerekirdi.

Hiç kimse onlardan daha kahraman değil.

Parçalanmış bedenleri, bir deri bir kemik halleriyle mücadelesini sürdüren kahramanlara birazcık saygı.'' çağrısında bulundu.