Son Mühür- TCMB’nin yıllık yüzde 29 enflasyon hedefi olduğu süreçte İstanbul Ticaret Odası Ağustos ayı Tüketici Fiyatları endeksi rakamlarını açıkladı.

İTO’nun İstanbul için Ağustos aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 40.84 gerçekleşti.

Gıda yüzde 2,28, eğitim aylık yüzde 14,71, konut yüzde 2,48, alkollü içecek ve tütün yüzde 4,77 ile en yüksek artışın olduğu sektörler oldu.

Sezon sonu olmasının da etkisiyle giyim ve ayakkabı ise aylıkta yüzde 2,95 düşüş gözlendi.

Haberleşme yüzde 0.77, ev eşyası yüzde 1.42, lokanta ve oteller grubunda ise yüzde 0.39 artış olduğu tespit edildi.

Yıllık enflasyon rakamları nasıl?

İTO’nun yıllık enflasyon rakamlarında ise eğitim yüzde 92.83’le açık ara önde görünüyor. Yıllık enflasyonda konut yüzde 68.69, sağlık yüzde 41.23, giyim ve ayakkabı yüzde 41.08, eğlence ve kültür yüzde 35.78, lokanta ve oteller yüzde 35.55, ulaştırma yüzde 24.47 olarak listede yer alıyor.