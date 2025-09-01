Son Mühür- TÜİK, yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 arttı.

Ekonomi 2.çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 1.6 büyüdü.

İnşaat sektöründe yüzde 10.9, sanayide yüzde 6.1 arttığı süreçte tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı.

Yılın ilk çeyreğinde daralan sanayide 2.çeyrekteki artış rakamlarını değerlendiren Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, ‘’Gelen rakamlar son derece olumlu. 4.8’lük büyüme, öngörülenin çok üzerinde geldi. İnşaat sektörünün de yüzde 10’un üzerinde büyümesi önemli. Çünkü bu sektör iki bin, üç bin kalemin kullanıldığı çok geniş bir sektör.’’ Hatırlatmasında bulundu.

Bloomberg TV’ye konuşan Ender Yorgancılar, sanayimizin asıl sorununun verimsizlik ve yüksek teknoloji ürünlerinin azlığı olduğuna dikkat çekti.

‘’Sanayide de bir büyüme var. Savunma sanayisinde Türkiye 2-3 yıldır çok önemli bir gelişimin içerisindeydi. Bunun önemli bir büyüme etkisi var ama bunu genel olarak bakmamız doğru değil. Aslında bizim sanayimizin yıllardan beri karşı karşıya kalmış olduğu bir sonucu da burada görüyoruz. Verimsizlik, yüksek teknoloji ürünlerinin olmamasını Ar-Ge merkezlerinin sonuçlarından da anlayabiliriz.’’ Diyen Yorgancılar,

‘’Yaklaşık 10-12 yıl önce kurulmaya başlanan Ar-Ge merkezlerinin o dönemdeki kilo başına ihracat fiyatımızla bugün kilo başına ihracat fiyatlarını karşılaştırdığımızda büyük bir yüksek teknoloji, verimli üretim yapamadığımızı görüyoruz. Bunu nasıl çözmemiz lazım?’’ diye sordu.

Ortaklıkları düşünmemiz gerekiyor...

‘’Türkiye’nin genelinde emek yoğun sektörler söz sahibi. Bunların geleceği verimlilik ve ortaklık üzerine yeni bir yapılaşma, yeni bir strateji oluşturması gerekiyor.’’ Diyen Ender Yorgancılar,

‘’Aynı sektördeki firmaların ortaklık anlayışıyla daha büyüyerek verimlilik artırmaları, sermayelerini birleştirmelerini, faiz yükünden kurtulmalarını ve pazarda daha rekabetçi hale gelebilmek için böyle bir çalışma içine girmek geleceğimiz açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum.’’ Dedi.

Sanayideki büyümeyi nasıl okumalıyız?

‘’Ayrıca sanayideki büyümeyi şöyle de okuyabiliriz, sanayici bu dönemde büyüdü ama elindeki stoklarını satarak da büyümüş olabilir, o da incelenmesi gereken bir konu.’’ Hatırlatmasında bulunan Yorgancılar,

‘’Çünkü emek yoğun sektörlerde yeni yatırım maalesef yok. Bu da yüksek faizde ve sanayicinin kar etmemesinden ortaya çıkan bir durum. Pazarda istediğini bulamayanlar maalesef istihdamda azalma yoluna gidiyorlar. Emek yoğun ağırlıklı çalışan bir ülkeyiz biz.’’ Diye konuştu.