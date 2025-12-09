Son Mühür- Analizler sonucunda, bir lider, ona bağlı yöneticiler ve operasyonel ekipten oluşan 22 kişilik örgütlü yapı tespit edildi.
6 ilde eş zamanlı baskın
Yapının çökertilmesi amacıyla İstanbul merkezli Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 6 ilde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasını engellemek amacıyla mahkeme kararıyla:
11 araç,
3 taşınmaz,
265 banka hesabı
üzerine el koyma işlemi uygulandı.
Yetkililer, örgütün finansal trafiğinin ve ilişkilerinin ortaya çıkarılması amacıyla çalışmanın genişleyerek sürdüğünü belirtti.
Gözaltına alınan isimler
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler şöyle:
Fırat Atilla
Nedret Atilla
Muhammed Talip Atilla
Betül Atilla
Serhat Atilla
Merve Atilla
Azad Atilla
Sabahattin Atilla
Hüseyin Kargi
Muhammed Salih Hüseyin
Emre Özer
Barış Atilla
Saliha Atilla Akbaş
Muhammed Altınışık
Yahya Karakaş
Rıdvan Tekinşen
Ayşe Nur Daş
Simge Tüney
Onur Şahin
Erhan Düğer