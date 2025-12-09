Son Mühür- Analizler sonucunda, bir lider, ona bağlı yöneticiler ve operasyonel ekipten oluşan 22 kişilik örgütlü yapı tespit edildi.

6 ilde eş zamanlı baskın

Yapının çökertilmesi amacıyla İstanbul merkezli Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 6 ilde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasını engellemek amacıyla mahkeme kararıyla:

11 araç,

3 taşınmaz,

265 banka hesabı

üzerine el koyma işlemi uygulandı.

Yetkililer, örgütün finansal trafiğinin ve ilişkilerinin ortaya çıkarılması amacıyla çalışmanın genişleyerek sürdüğünü belirtti.

Gözaltına alınan isimler

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler şöyle:

Fırat Atilla

Nedret Atilla

Muhammed Talip Atilla

Betül Atilla

Serhat Atilla

Merve Atilla

Azad Atilla

Sabahattin Atilla

Hüseyin Kargi

Muhammed Salih Hüseyin

Emre Özer

Barış Atilla

Saliha Atilla Akbaş

Muhammed Altınışık

Yahya Karakaş

Rıdvan Tekinşen

Ayşe Nur Daş

Simge Tüney

Onur Şahin

Erhan Düğer