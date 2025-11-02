Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu erkekler kategorisinde 2.10.12'lik derecesiyle Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, kadınlarda ise 2.26.19'luk derecesiyle Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.

Organizasyonda yaklaşık 42 bin sporcu parkura çıktı

'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maratonda heyecan 47. kez yaşandı. İki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonunda 42K, 15,5 K, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar yapıldı. Organizasyonda yaklaşık 42 bin sporcu parkura çıktı.

Galata Köprüsü üzerinden Bakırköy'e ulaştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan etkinlikte atletler, Beşiktaş sahil yolunu izleyerek Galata Köprüsü üzerinden Bakırköy'e ulaştı. Hava Harp Okulu araç tahliye kapısından dönüş alarak sahilden devam eden sporcular Sultanahmet Cami'nin önünde yarışı tamamladı. 8K Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu Dolmabahçe'de, 15K ise Yenikapı'da sona erdi.

Erkeklerde ve kadınlar yarışı kimler kazandı?

İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2.10.12'lik derecesiyle Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo kazandı. Etiyopyalı Dejene Debela 2.10.23 derecesiyle ikinci ve Etiyopyalı Sufaro Woliyi Kebato ise 2.10.26 derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra, 2.26.19'luk derecesiyle birinci oldu. Sofia Assefa 2.26.21'lik derecesiyle ikinciliği ve Joan Jepkosgei Kilimo da 2.26.36'lık derecesiyle üçüncülüğü elde etti.