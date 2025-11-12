Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolundayken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Enkaz bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı.

MSB: “06.30 itibarıyla çalışmalar başladı”

Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin sabah saatlerinde yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30’da başlanmıştır” denildi.

MSB yetkilileri, olay yerinde Türk ve Gürcü ekiplerin ortak çalıştığını, uçağın düşme nedeninin belirlenmesi için teknik incelemenin sürdüğünü bildirdi.

20 kahraman asker şehit oldu

Bakanlık, kazada 20 askerin şehit olduğunu açıkladı. C-130 tipi uçağın, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşü sırasında Gürcistan sınırına yakın bir bölgede düştüğü belirtildi. Şehitlerin naaşlarının bölgeden alınması ve Türkiye’ye nakli için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehit olan 20 askerin isimleri şöyle duyuruldu:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

Türkiye yasa boğuldu

Kazanın ardından büyük üzüntü yaşandı. Şehit haberlerinin duyulmasıyla birlikte sosyal medyada taziye mesajları paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı, bakanlar ve siyasi parti temsilcileri de yayımladıkları mesajlarla başsağlığı diledi. Son Mühür ailesi olarak şehitlerimize rahmet yakınlarına sabır dileriz.