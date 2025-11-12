Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolundayken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Enkaz bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı.
MSB: “06.30 itibarıyla çalışmalar başladı”
Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin sabah saatlerinde yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30’da başlanmıştır” denildi.
MSB yetkilileri, olay yerinde Türk ve Gürcü ekiplerin ortak çalıştığını, uçağın düşme nedeninin belirlenmesi için teknik incelemenin sürdüğünü bildirdi.
20 kahraman asker şehit oldu
Bakanlık, kazada 20 askerin şehit olduğunu açıkladı. C-130 tipi uçağın, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşü sırasında Gürcistan sınırına yakın bir bölgede düştüğü belirtildi. Şehitlerin naaşlarının bölgeden alınması ve Türkiye’ye nakli için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehit olan 20 askerin isimleri şöyle duyuruldu:
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
Türkiye yasa boğuldu
Kazanın ardından büyük üzüntü yaşandı. Şehit haberlerinin duyulmasıyla birlikte sosyal medyada taziye mesajları paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı, bakanlar ve siyasi parti temsilcileri de yayımladıkları mesajlarla başsağlığı diledi. Son Mühür ailesi olarak şehitlerimize rahmet yakınlarına sabır dileriz.