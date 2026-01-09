İstanbul Havalimanı, 2025 yılı boyunca ulaştığı yolcu ve uçuş rakamlarıyla havacılık sektöründe yeni bir rekora imza attı. Avrupa’nın ve dünyanın en yoğun havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı, yıl boyunca milyonlarca yolcunun tercihi oldu.

Yolcu trafiğinde tarihi zirve

2025 yılı boyunca İstanbul Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı dikkat çekici seviyelere ulaştı. Açıklanan resmi verilere göre havalimanı, yıl boyunca Türkiye nüfusuna yaklaşan sayıda yolcuya hizmet vererek kendi rekorunu bir kez daha yeniledi.

Artan iç ve dış hat seferleri, yeni destinasyonların eklenmesi ve turizmde yaşanan canlanma, yolcu sayısındaki yükselişte belirleyici rol oynadı.

Uçuş sayıları da rekor seviyeye ulaştı

Yalnızca yolcu sayısı değil, gerçekleştirilen uçuş sayısı da 2025’te rekor seviyeye çıktı. Binlerce hava trafiği hareketinin kaydedildiği İstanbul Havalimanı, Avrupa hava sahasında en yoğun noktalar arasında yer aldı.

Bu yoğunluk, İstanbul’un küresel bir aktarma merkezi olma konumunu daha da güçlendirdi.

iGA’dan dikkat çeken mesaj

Havalimanı yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 2025 yılının kendileri için tarihi bir yıl olduğuna vurgu yaptı. Yapılan paylaşımda, ulaşılan rakamların yalnızca sayısal bir başarı olmadığı, aynı zamanda yolcuların duyduğu güvenin ve çalışanların özverili çalışmalarının bir sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm paydaşlarla birlikte seyahatin geleceğini şekillendirmeye devam edecekleri mesajı da verildi.

Küresel havacılıktaki rolü daha da güçlendi

2025 yılı verileri, İstanbul Havalimanı’nın yalnızca Türkiye için değil, küresel havacılık sektörü açısından da stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. Artan uçuş ağları, yeni havayolu şirketleriyle yapılan iş birlikleri ve genişleyen hizmet kapasitesi sayesinde İstanbul Havalimanı, dünya çapında en yoğun havalimanları arasında yer almaya devam ediyor.