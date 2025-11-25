Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmi hesabından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT'in ortaklaşa operasyonuyla Birleşik Arap Emirlikleri adına ''Siyasal ve askeri casusluk'' yaptıkları belirlenen 4 kişinin tespit edildiği belirtilmişti.

Siyasal ve askeri casusluk...



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada,

''Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numara ile sahte profiller üzerinden;

Ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayii kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personeller

Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon

Bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek kritik pozisyonlarda çalışan personellere ilişkin biyografik veri derlemeye çalıştığı tespit edilmiştir.'' hatırlatmasında bulunularak, gerçekleştirilen operasyonla 3 kişinin yakalandığı, 1 kişi hakkında da yurtdışında olduğundan yakalama kararı çıkarıldığı dile getirilmişti.

Gazeteci Alican Uludağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu paylaşımı sildiğini belirtti.

Savcılıktan ek açıklama geldi...

Alican Uludağ, konu hakkında İstanbul Başsavcılığı'nın yeni bir açıklama yaparak söz konusu kişilerin BAE bağlantısının olmadığının belirtildiğini duyurdu.

Yapılan ek açıklamada,

''Bugün basın duyurusu yapılan casusluk soruşturması ile ilgili güvenlik kaynaklarıımızdan alınan bilgilere göre şüphelilerin Birleşik Arap Emirlikleri ülkesiyle herhangi bir irtibatının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.” ifadelerine yer verildiğini söyledi.

