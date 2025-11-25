Son Mühür- Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, yaş haddinden dolayı boşalan ve önemli gelir potansiyeline sahip sekiz noterlik için yeni başvuru sürecini başlattığını duyurdu. 2024 yılı itibarıyla söz konusu noterliklerin toplam gayrisafi gelirinin 129 milyon TL’yi aştığı, 2025 yılında ise yeniden değerleme oranlarıyla birlikte bu rakamın 170 milyon TL’ye yaklaşmasının beklendiği bildirildi.

Başvurular elektronik ortamda yapılacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular yalnızca çevrim içi ortamda kabul edilecek. Adaylar, başvurularını vatandas.uyap.gov.tr adresi üzerinden güvenli elektronik imza, e-Devlet veya mobil imza kullanarak gerçekleştirebilecek. Fiziki başvuru yöntemi ise tamamen kaldırıldı.

Başvuruda bulunan kişilerin, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Dileyen adaylar, yine aynı platform üzerinden başvurularını geri çekebilecek.

Sürece ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru kılavuzlarına higm.adalet.gov.tr adresinden erişilebilecek.

Başvuruya açılan noterlikler

Başvuruların başladığı noterlikler şu şekilde sıralandı:

Büyükçekmece 6. Noterliği

Beyoğlu 20. Noterliği

Beyoğlu 35. Noterliği

İskenderun 1. Noterliği

İstanbul 39. Noterliği

Şanlıurfa 5. Noterliği

Soma 2. Noterliği

Yalova 2. Noterliği

Erzurum 7. Noterliği yine talip bulamadı

Türkiye genelinde noterliklere yönelik yoğun ilgi devam ederken, Erzurum 7. Noterliği için tablo farklı bir seyir izliyor. Gelir potansiyeline rağmen kentteki koşulların etkili olduğu değerlendirilen bu noterlik için beşinci kez ilana çıkılmasına karşın yine başvuru yapılmadı. Erzurum’daki bu durum, Adalet Bakanlığı açısından çözüm bekleyen başlıklar arasında yer alıyor.