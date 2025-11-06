Karamürsel ve Kocaeli bölgesinde denizcilik sektörünün önde gelen ve tanınmış simalarından biri olan gemi sahibi R.O. (46), Yalova’nın Altınova ilçesinde trajik bir şekilde yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren ve çevresinde saygınlığıyla bilinen iş insanının vefat haberi, denizcilik camiasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı.

Altınova ilçesindeki evinden bir süredir haber alınamayan R.O.'ya ulaşamayan ailesi ve yakınları, durumu endişe verici bularak vakit kaybetmeden kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına başladı. Aile fertlerinin yoğun gayretleri sonucu, dün gece saat 20.35 sularında, R.O.'nun babasının mezarının bulunduğu alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yeri incelemesi ve adli süreç başladı

Yakınlarının R.O.'yu asılı vaziyette bulmasının ardından durum derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde R.O.'nun yaşamını yitirdiğini teyit etti. Olayın mahiyeti nedeniyle polis ekipleri de bölgeye sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, delil toplama ve ilk incelemeleri titizlikle gerçekleştirdi.

Olay yerine intikal eden savcı, detaylı incelemelerde bulunarak R.O.'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için gerekli talimatları verdi. Yapılan savcılık incelemesinin ardından R.O.'nun naaşı, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi. Otopsi raporunun, olayın ardındaki nedenlerin aydınlatılması açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Sektörde derin üzüntü ve saygın bir isim

Karamürsel, Altınova ve Kocaeli hattında deniz taşımacılığı ve gemi sahipliği gibi önemli faaliyetlerde bulunan R.O., sektörde uzun soluklu çalışmaları ve dürüst kişiliğiyle tanınıyordu. Çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir figür olan R.O.'nun ani ölümü, özellikle Kocaeli ve Yalova bölgesindeki iş ortakları ve denizcilik profesyonelleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. R.O.'nun intihar şüphesiyle üzerinde durulan vefatıyla ilgili soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.