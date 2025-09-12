Son Mühür- Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturmanın ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), holdinge bağlı İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne el koydu. Üniversite yönetimi resmen kayyuma devredildi.

Yeni kayyum heyeti belirlendi

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, mevcut mütevelli heyetinin görevine son verildiği duyuruldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Av. Mehmet Çiçek kayyum olarak görevlendirildi.

Üniversiteden ilk açıklama

İstanbul Bilgi Üniversitesi yönetimi, kayyum atamasının ardından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitemizin mütevelli heyetinin görevine son verilmiş, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Av. Mehmet Çiçek kayyum olarak atanmıştır.”

YÖK Başkanı Özvar’dan güvence mesajı

Gelişmelerin ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özvar, Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında üniversitenin sürece dahil edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir.

Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir.

Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

Eğitim faaliyetleri devam edecek

YÖK’ten yapılan açıklamalarda, üniversitenin mevcut eğitim-öğretim sürecinde herhangi bir aksamanın yaşanmayacağı vurgulandı. Öğrencilerin ve akademisyenlerin haklarının korunacağı ifade edildi.