Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasına yönelik “usulsüzlük” iddiasıyla açılan ceza davasının ilk duruşması Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yapıldı.

Saat 11.00’de başlaması planlanan duruşma yaklaşık bir saat gecikmeli başladı. İmamoğlu’na duruşmada eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu eşlik etti.

Özel, “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla karşılandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla salona giriş yaptı. Duruşmaya CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

İmamoğlu dakikalarca ayakta alkışlandı

Salona giriş yapan Ekrem İmamoğlu, uzun süre ayakta alkışlandı. Üniversite arkadaşlarının da hazır bulunduğu duruşmada, mahkemenin sorusu üzerine İmamoğlu “tahsil durumunu” yüksek lisans olarak açıkladı. Bu yanıt salondakiler tarafından alkışla karşılandı.

“Bu davanın varlığı yüz karasıdır”

Hakimin iddianameyi okuması sırasında söz alan İmamoğlu, “Anlattığınız hiçbir şeyin benimle alakası yok sayın hakimim” dedi.

İmamoğlu savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu iddianameyi savcı yazmadı, bir sonraki seçimde beni yenemeyeceğini bilen kişi yazdırdı.”

“Bugün 12 Eylül. Bu tarih darbeyi hatırlatır. Ülkemizin böyle bir süreçle karşı karşıya kalması utançtır.”

“Otokratların rakibini yenmek için bulduğu icadın Türkiye’den çıkması yüz karasıdır.”

Savunma sırasında ceketini çıkarıp kollarını sıvayan İmamoğlu, “Çok sıcak oldu, kusura bakmayın” diyerek dikkat çekti.

“Evet, sevgi pıtırcığıyım”

İmamoğlu, konuşmasının devamında “Devlet şefkattir. Bugünkü anlayış devlet anlayışımızda yok. İnsanlar kötülükten kaçmaya çalışıyor. Ama umudu iflas ettirmeyeceğim. Umut burada” dedi.

“Sevgi pıtırcığı” ifadesiyle kendisiyle dalga geçildiğini söyleyen İmamoğlu, “Evet, sevgi pıtırcığıyım. 12 metrekarede öyle özgürüm ki, o Saray’ında çatlasın” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Mehmet Pehlivan SEGBİS ile duruşmaya katıldı

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, Çorlu Cezaevi’nden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Mahkeme, Pehlivan’ın bir sonraki duruşmaya fiziki olarak getirilmesi talebini reddetti.

Savunmasını Ahmed Arif’in “Öyle yıkma kendini” şiiriyle sonlandıran İmamoğlu, “Diploma iptaliyle uğraşan değil, diplomaya değer veren bir düzen kuracağız” dedi.

Duruşma 20 Ekim’e ertelendi

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 20 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 11.00’e erteledi. Duruşmanın yine Silivri’de yapılmasına karar verildi.