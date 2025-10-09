İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve bağlı şirketlerin yetkilileri, hileli yöntemlerle devlet desteği alıp örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İAR AŞ ve bağlı şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yöntemlerle devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Gözaltındaki şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi ve savcılıkta ifadeleri alınmaya başlandı.

Neler yaşandı?

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yayımladığı “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı” çerçevesinde, ihracat yaparak ülkeye döviz kazandıran şirketlere döviz tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği sağlandığı belirtildi. Ancak bazı kişilerin bu desteği almak amacıyla altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği tespit edildi. İthal edilen altın madeninin ülkedeki altın ocaklarında eritildiği, eritilen altının asit solüsyonlarla işlenmiş gibi gösterildiği ve ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin yurt dışına çıkarılarak döviz kazancı sağlandığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında; İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç, İAR çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ çalışanı Bülent Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu ve İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek’in, kendileri ve şirket çalışanları üzerine 24 yeni şirket kurdukları öne sürüldü.

Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yapılmış ve yüzde 3 devlet desteği alınarak, sistemli bir organizasyon ile devlete 12 milyon 537 bin 560 dolar zarar verildiği belirlendi. Soruşturmada, bu işlemleri gerçekleştiren 24 şirket ile şirket sahipleri ve çalışanları olan 23 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul genelinde 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyerek 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Devam eden çalışmalarda firari olan 2 şüpheli daha yakalandı.