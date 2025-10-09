Son Mühür- İsrail ile Hamas arasında ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun öncülüğünde hazırlanan Gazze barış planının ilk aşaması kapsamında ateşkes ve rehine değişimi anlaşması duyurulmuştu. Ancak, anlaşmanın ilan edilmesinden kısa süre sonra İsrail ordusu Gazze’ye yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

Batı ve Güney Gazze hedef alındı

Al Jazeera’nin aktardığı bilgilere göre, saldırılar özellikle Gazze kentinin batısında yoğunlaştı. Şati Kampı’nda bir ev doğrudan hedef alınırken, kentin güneyinde yer alan Sabra Mahallesi’nde de patlayıcı yüklü bir zırhlı aracın vurulduğu bildirildi.

Sivil kayıplar artıyor

Gazze Sivil Savunma yetkilileri, son 24 saatte kentin kuzeyinde on kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin de yaralandığını açıkladı. Kurtarma ekiplerinin yıkılan binalarda arama çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

“İsrail anlaşmaya uymalı”

Hamas, saldırılardan önce yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulunarak İsrail’in ateşkes anlaşmasına sadık kalmasını istedi. Filistinli grup, savaşın sona ermesi, İsrail askerlerinin çekilmesi, esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılması ve insani yardımların bölgeye girişi konusunda uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Hamas, anlaşmanın sağlanmasına katkıda bulunan Katar, Mısır, Türkiye ve ABD’ye teşekkür ederken, “Başkan Trump ve garantör devletlerden, işgal hükümetini anlaşmayı tam olarak uygulamaya zorlamalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.