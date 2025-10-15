Son Mühür - Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından sert düşüşler yaşayan brent petrol, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Sektöre yakın kaynaklar, cuma gecesini cumartesiye bağlayan saatlerde benzinin litre fiyatında 1 TL’lik bir indirimin pompaya yansıyacağını duyurdu. Mevcut fiyatlar korunursa, benzer bir indirimin önümüzdeki hafta dizel için de uygulanabileceği ifade edilirken, 15 Ekim 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

15 Ekim 2025 Akaryakıt

BENZİN

İstanbul (Anadolu): 52.02 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.17 TL/L

İzmir: 53.36 TL/L

Ankara: 53.02 TL/L

MOTORİN

İstanbul (Anadolu): 53.13 TL/L

İstanbul (Avrupa): 53.25 TL/L

İzmir: 54.61 TL/L

Ankara: 54.27 TL/L