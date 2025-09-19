Ünlü oyuncu Cemal Hünal, kısa süreli verdiği oyunculuk dersinin ardından imzasının taklit edilerek öğrencilere sahte sertifika dağıtıldığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İmza taklidiyle sertifika dağıtımı iddiası

Hünal’ın avukatı tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, oyuncunun yalnızca kısa süreli fikir dersi verdiği, ancak bu dersin ardından ajans tarafından imzasının taklit edilerek sertifikalar hazırlandığı ifade edildi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkilin imzası ve fotoğrafı, iradesi dışında ticari amaçlarla kullanılmıştır. Bu sahte belgeler ciddi zararlara yol açmıştır. Şüphelilerin tespiti ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz.”

“Adıma sahte sertifika dağıtmışlar”

Adliye önünde basın açıklaması yapan Hünal, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi:

“Maalesef Mecidiyeköy’de eğitim verdiğim bir ajans, benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Bunu sosyal medyadan teşekkür mesajlarıyla paylaşan öğrencilerden öğrendim.

Öğrencilerin kandırılması beni çok üzdü. Daha önce de ajans yönetimini uyarmıştım. Yanlış bilgilendirme nedeniyle orada ders vermeyi bırakmıştım.”

“Sahte imza bambaşka bir boyut”

Hünal, uyarılara rağmen adının kullanılmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Hala ben eğitim veriyormuşum gibi program satmaya devam ettiler.

Son bir ihtar da göndermiştim. Ancak sahte imzayla sertifika dağıtılması bambaşka bir boyuta giriyor. Bu nedenle hukuki süreci başlatmak zorunda kaldım.”

Avukattan öğrencilere çağrı

Hünal’ın avukatı Iyaz Çimen, mağdur öğrencilere seslenerek şu çağrıda bulundu: “Kaç kişiye bu sahte sertifikaların dağıtıldığını bilmiyoruz.

Mağdur öğrenciler bize ulaşırlarsa dosyamıza ekleme yapacağız. Her bir sahte sertifika ayrı bir suç teşkil etmektedir.”

Sosyal medyadan öğrendi

Sahte sertifika olayının ortaya çıkışı da dikkat çekti. Hünal, sosyal medyada öğrencilerin “teşekkür” paylaşımlarıyla durumdan haberdar olduğunu, bunun üzerine suç duyurusunda bulunma kararı aldığını söyledi.

Hukuki süreç başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu sonrası, sahte imzayla hazırlanan sertifikaları düzenleyen kişi veya kişiler hakkında soruşturma başlatılması bekleniyor.