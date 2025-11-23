Son Mühür- İsrail'in en etkili gazetecilerinden biri olan Amit Segal, Türkiye ve israil arasında son dönemde yaşanan gerilimi değerlendiren bir analize imza attı.

Channel 12 News (N12) için baş siyasi yorumcu ve Yedioth Ahronoth gazetesi için siyasi köşe yazarı olan Segal, Türkiye'nin İsrail için İran'ın ardından yeni tehlikenin adresi olduğunu savundu.

İsrail yönetiminin tehlikenin farkında olmadığına dikkat çeken Segal, Natanyahu yönetiminin Doğu Kudüs'teki Türk Kültür Enstitüsü'nin kapatarak, Türkiye'nin İsrail'deki diplomatik misyonunu küçültmesi gerektiğini vurguladı.

Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlığına dikkat çeken Segal, bir ABD'li diplomatın İsrail'in Türkiye'ye saldırması halinde NATO'nun Türkiye'yi savunmak zorunda kalırız derken şaka yapmadığını savundu.



Amit Segal nefret kusuyor...



Amit Segal'in analizine göndermede bulunan Gazeteci Ragıp Soylu,

''Amit Segal her zamanki gibi nefret kusuyor. Ama eğer bu Netanyahu’nun çevresindeki hakim görüş ise Türkiye hakkında, işler hızla tırmanacak.

Ama başka bir olasılık var; bu tamamen iç dökme, çünkü Trump Gazze’de Erdoğan’ı destekliyor ve Netanyahu bunu durdurmak için pek bir şey yapamıyor.'' mesajı verdi.

İşte Amit Segal'in Türkiye'yi hedef alan analizi...

Ankara’daki İsrail büyükelçiliği 7 Ekim’den beri kapalı ve tozlanıyor, oysa İstanbul’daki konsolosluk sadece nadiren açılıyor; iki cesur diplomat her ay birkaç günlüğüne canlarını riske atıp oraya gidiyor.



Türkiye'nin 50 diplomatı var...



Öte yandan Türkler—dikkat edin—burada tam 50 diplomata sahip: 30’ı Tel Aviv’de, 20’si Kudüs’te. İsrail’le bağlar kurmuyorlar—içeriden baltalamak için çalışıyorlar. Yaklaşık 15 ay önce İsmail Haniyeh Tahran’da suikasta uğradığında, Tel Aviv’deki büyükelçilikteki Türk bayrağı yas için yarıya indirilmişti.



İran Türkiye olacak... Türkiye İran...



Tahran’daki mollalar rejimi henüz devrilmedi, ama ufukta efsanevi Ortadoğu uzmanı Bernard Lewis’in kehaneti görülüyor: İran, Türkiye olacak; Türkiye ise İran. Türklerin yüzde 37’si İsrail’i varoluşsal bir tehdit olarak görüyor. Geçen yıl İsrail, Türkiye’nin ünlü “Kırmızı Kitabı”na—ulusal güvenlik tehditleri listesine—eklendi.



Yapılanlar yeterli değil...



İsrail tehlikenin farkında mı? Kesinlikle. Buna karşı bir şey yapıyor mu? Hiç de yeterli değil. Bilgi sahibi bir İsrailli şöyle açıkladı: Türkiye bizi, kendisinin yapmak istediği şeyle suçluyor. Erdoğan Netanyahu’nun “Büyük İsrail” istediğini iddia ettiğinde, bu Türkiye’nin bizzat kendisinin imparatorluk genişlemesi hayallerinden vazgeçmediği için.



İsrail tehdidin büyüklüğünü kavrayamıyor...



İsrail, Suriye’de Türkiye’yle çarpışıyor ama tehdidin büyüklüğünü kavrayamıyor. Erdoğan her şey olmak istiyor—Han, Halife, İmparator. Tüm Türk halklarının Hanı (“-stan” ülkeleri), Osmanlı İmparatorluğu’nun bir zamanlar yönettiği Balkan devletlerinin İmparatoru ve tüm Müslüman dünyasının Halifesi. Bu yüzden Türkiye Sri Lanka’da askeri üsler kuruyor, Bangladeş’e hava savunma sistemleri sağlıyor ve Pakistan’ı Hindistan’a karşı destekliyor. İsrail ise boğazda bir kemik gibi sıkışıp kalmış durumda.



Şimdi Trump'ın sevgili bir dostu...



2023’te kısa bir yumuşama oldu, 7 Ekim’den hemen önce Netanyahu-Erdoğan zirvesiyle zirveye ulaştı. O dönemde Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Türk lideri “Erdoğan, Cevap Verme” diye lakaplandırmıştı. 2023’te sıkıntıdaydı, Washington’daki düşmanca Demokrat yönetimle karşı karşıyaydı. Şimdi Trump’ın sevgili dostu ve eğer başka bir Demokrat yönetim iktidara gelirse—İsrail açık kapıyla orada olmayacak.



İsrail harekete geçmeli...



Ve antisemitik cin şişesine en azından yakında geri dönmeyecekken, İsrail’in yapabileceği bir şey var: Doğu Kudüs’teki Türk kültür enstitüsünü kapatmak—kendi başına bir kışkırtma merkezi; Türk diplomatik misyonun boyutunu küçültmek; Gazze’deki herhangi bir Türk varlığına karşı amansız mücadele etmek; ve Ankara’dan gelen ortak tehdide karşı Hindistan’la işbirliği yapmak.



ABD'li diplomat şaka yapmıyordu...



Ama bu tehlikeli ve karmaşık bir tehdit—İran’ınınkinden aşağı değil ve onu yönetmek çok daha zor. Birkaç hafta önce Doha’daki suikast girişiminden sonra, üst düzey bir Amerikalı yetkili İsrailli meslektaşına şöyle dedi: “Biliyorsunuz, onlar NATO üyesi—eğer İstanbul’u vursaydınız, onları savunmak zorunda kalacaktık.” Şaka yapıyor gibi yaptı, ama İsrailli muhatapları gülmedi.