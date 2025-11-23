Son Mühür- Türkiye'nin organize suç örgütlerine karşı verdiği mücadelede daha alması gereken çok yol olduğunu gösteren haberlerde Küresel Organize Suç Endeksi 2025 raporu kaynak olarak gösterilmişti.

''Geçen hafta açıklanan 2025 “Küresel Organize Suç Endeksi” raporuna göre Türkiye, 193 ülke arasında Kolombiya ve Meksika gibi ülkelerin ardından 10. sırada yer aldı. Birinci sırada, FATF’ın kara listede izlediği Myanmar var.'' diyen MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, Gri Liste'den yeni çıktık, girmeyeceğimizin de garantisi yok mesajı vermişti.

Söz konusu iddialar gerçek dışı...



Söz konusu iddianın kamuoyunda çok sayıda habere konu olmasının ardından harekete geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi,

''Bazı haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında, sözde “Küresel Organize Suç Endeksi Raporu”nda Türkiye’nin 193 ülke arasında suçta 10’uncu sırada yer aldığı ve dayanıklılık sıralamasında 131’inci sıraya düştüğü şeklinde dolaşıma sokulan iddialar, Türkiye’yi hedef alan ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan organize bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır'' hatırlatmasında bulundu.



DMM'den yapılan açıklama şöyle...