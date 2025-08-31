Son Mühür- Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 7 Temmuz tarihinde tutuklanan bir Türk vatandaşının Ege’nin serin sularında can verdiği ortaya çıktı.

Söz konusu kişinin, tutukluları taşıyan geminin Sakız Adası ile Midilli Adası arasında seyrederken, sabahın erken saatlerinde denize düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre Yunan Polisi düşme olayını derhal kaptana haber verdi ve kaptan gemiyi durdurarak arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ekiplerinin da katıldığı belirtiliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve yetkili personel hakkında disiplin sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Söz konusu tutuklunun, 7 Temmuz 2025'te Midilli Liman İdaresi tarafından adada göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı ve Korydallos Gözaltı Merkezi'nde geçici olarak tutulmasına karar verildiği belirtiliyor.