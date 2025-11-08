Son Mühür - İran, İsrail’in Meksika Büyükelçisi Eynat Kranz-Neiger’e suikast girişiminde bulunduğu iddialarını sert bir dille reddetti. İran’ın Meksika Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddianın iki ülke arasındaki dostane ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan “büyük bir yalan ve medya uydurması” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İran’ın iddiaları “kesinlikle reddettiği” vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “Dostlarımız Meksikalıların itibarına zarar vermeyeceğiz. Meksika’nın çıkarlarına ihanet etmeyi, kendi çıkarlarımıza ihanet olarak görüyoruz. Meksika yasalarına saygı göstermek en büyük önceliğimizdir.”

İsrail de doğrulamıştı

Öte yandan, ABD merkezli Axios internet sitesi, ismi açıklanmayan Amerikalı ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’nün 2024 başlarında bir suikast girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin Meksika güvenlik güçlerince engellendiğini iddia etmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı da söz konusu iddiaların doğru olduğunu öne sürmüştü. Ancak Meksika hükümeti, ABD ve İsrailli yetkililerin bu iddialarını kabul etmedi.