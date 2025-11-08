Son Mühür - Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 87. ölüm yıldönümü nedeniyle 10 Kasım’da il genelindeki tüm camilerde mevlit okutulacağını duyurdu. Bu karara, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal tepki gösterdi.

Uysal, Kocaeli Müftülüğü’nün duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk, İslam'ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken ve bu tip dini merasimlere karşıyken, Atatürk için mevlit okutmak kimi memnun etmek için?"