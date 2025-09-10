Son Mühür- İsrail'in güvenlik altyapısı, Ortadoğu'daki en sağlam yapılardan biri olarak kabul edilse de, stratejik olarak kritik ve hassas noktaları bulunuyor. Bu noktalar, olası bir askeri çatışma veya sabotaj durumunda ülke genelinde ciddi krizlere yol açabilecek potansiyele sahip. Peki o noktalar nereler? İşte detaylar...

Hava kuvvetlerinin bel kemiği

İsrail Hava Kuvvetleri'nin (IAF) operasyonel gücü, Neveatim, Hatzerim ve Ramat David hava üslerinin oluşturduğu üçgene dayanır. Özellikle F-35 savaş uçaklarının konuşlu olduğu Neveatim Hava Üssü, bu stratejik yapının en önemli parçasıdır. Bu üslerden herhangi birine yapılacak bir saldırı, İsrail'in hava üstünlüğünü ciddi şekilde zedeleyebilir ve savunma kabiliyetini büyük ölçüde etkileyebilir. Bu üç hava üssünün oluşturduğu üçgenin kırılması, İsrail'in hava gücünde derin bir yara açma potansiyeli taşımaktadır.

Komuta ve kontrol merkezi: Kirya karargahı

Tel Aviv'in merkezinde bulunan Kirya Karargahı, İsrail ordusunun operasyonel beyni olarak işlev görür. Tüm komuta ve kontrol zincirinin toplandığı bu merkez, stratejik kararların alındığı ana mekandır. Bu karargaha yönelik bir müdahale veya saldırı, tüm komuta yapısını felce uğratarak ordunun koordinasyonunu tamamen durdurabilir ve operasyonel bir boşluk yaratabilir.

Üretim tesisleri

İsrail'in çok katmanlı hava savunma sistemi; Demir Kubbe, Arrow ve Davud'un Sapanı gibi gelişmiş teknolojilerden oluşur. Ancak bu sistemlerin devamlılığı, üretimlerini gerçekleştiren sanayi tesislerine, özellikle de Rafael ve Elbit'e bağlıdır. Bu tesislerin hedef alınması veya üretimlerinin durması, hava savunma sistemlerinin yenilenmesini ve bakımını durdurarak, uzun vadede ülkenin savunma mekanizmasını zayıflatabilir.

Deniz limanları

Hayfa, Aşdod ve Eilat limanları, İsrail ekonomisi ve askeri lojistiği için hayati önem taşır. Hayfa Limanı, denizaltı filosunun konuşlandığı önemli bir donanma üssüyken, Aşdod Limanı ülkenin en büyük ticaret kapısıdır. Eilat ise Kızıldeniz üzerinden Asya'ya açılan stratejik bir penceredir. Bu limanlara yönelik herhangi bir hasar veya abluka, hem ekonomiyi hem de askeri ikmal zincirini ciddi şekilde sekteye uğratarak ülkeyi zor durumda bırakabilir.

Enerji damarları ve hassas altyapı

Tamar ve Leviathan doğalgaz sahaları, İsrail'in enerji güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. Bu sahalardan gelen doğal gazın işlendiği ve dağıtıldığı kritik altyapı, özellikle Aşkelon çevresinde yoğunlaşmıştır. Bu altyapıya yapılacak bir müdahale veya sabotaj, ülke çapında bir enerji krizini tetikleyebilir ve sivil yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Nükleer programın merkezi

En kırılgan ve hassas nokta ise İsrail'in nükleer programının kalbi olan Dimona Nükleer Araştırma Merkezi'dir. Buraya yönelik gerçekleştirilecek bir saldırı veya sabotaj, sadece operasyonel bir kriz yaratmakla kalmaz, aynı zamanda ülkenin stratejik caydırıcılık kapasitesinde derin ve geri dönülemez yaralar açabilir. Dimona'nın güvenliği, İsrail'in ulusal güvenliği açısından en üst düzeyde önem taşımaktadır.