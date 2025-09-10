Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin yürütülen hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişinin yargılandığı davada, görevli mahkemenin görevsizlik kararı vermesine ilişkin itirazlar, en sonunda Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararıyla son buldu. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak yaptığı iptal başvurusu, AYM tarafından reddedildi. Bu karar, davanın ilk duruşmasının 4 Kasım'da yapılmasının önünü açtı.

Mahkemeler arası görev uyuşmazlığı sona erdi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen kurultayına dair usulsüzlük iddialarıyla başlayan soruşturma, 3 Haziran'da hazırlanan iddianameyle dava haline dönüşmüştü. İddianamede, İmamoğlu dahil olmak üzere 12 kişi hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyordu. Davaya bakmakla görevli olan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianamedeki rüşvet suçlamalarının ağır cezalık olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermişti. Bu karar, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş, ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, dosyanın 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğine kesin olarak hükmetmişti.

AYM, İptal talebini reddetti

Mahkemeler arası yaşanan bu görev uyuşmazlığının ardından, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi bu kez de CMK'nın ilgili maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkeme, hükmün Anayasa'nın hukuk devleti ilkesi, adil yargılanma ve yargı bağımsızlığı gibi temel maddelerine aykırılık teşkil ettiğini savundu. Ancak AYM, yaptığı değerlendirme sonucunda, söz konusu hükmün davada uygulanacak bir kural olmadığı gerekçesiyle mahkemenin iptal talebini reddetti. Bu kararla birlikte, davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi kesinleşmiş oldu. Dava kapsamında yargılanacak olan 12 sanık, ilk kez 4 Kasım günü saat 09.00'da hakim karşısına çıkacak.