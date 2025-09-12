Son Mühür- İspanya'dan Tunus'a geçen Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye olan yolculuğu bir kez daha ertelenmek zorunda kaldı.

Filoda Yeni Yol Grubu’ndan Denizli Milletvekili Dr. Sema Silkin, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalış ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Hüda Par Mersin Milletvekili Faruk Dinç de yer alıyor.

İki kez İsrail dronlarının saldırısına hedef olan Sumud Filosu, Gazze'yi açlığa mahkum eden İsrail'in ablukasını kırmayı hedefliyor.



44 ülkeden katılımın olduğu filoda katılımcı ülke sayısının 80'e kadar çıkmasının beklendiğini belirten Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan filonun iki kez ertelenmek zorunda kalan yolculuğuyla ilgili son durumu paylaştı.



Eski gemiler tercih edildi....



''Çarşamba günü çıkış yapmak için toplandık, pasaportları teslim ettikten sonra binişler iptal oldu haberini aldık'' diyen Çalışkan,

''Bunun sebebi şuydu. Bu filo girişimi Haziran ayı başında gündeme geldi. Temmuz ayında 100 gemi alınmasına karar verildi. Zaman kısıtlı olduğu için ABD ve Çin'den gelecek gemilere yeterli süre olmadığı için Avrupa'dan toplandı.

Biz gemi diyoruz ama bunların üçü hariç yat, tekne, yelkenli. Yani 10 ile 25 arasında yolcu kapasitesi olan tekneler. Bu gemilerin dönüşü olmayacağı, İsrail'in el koyacağı bilindiği için çoğunlukla eski gemiler tercih edildi.

Bazı gemiler beklenenden daha kötü olduğu görüldü. Tunus'tan hareket için yeterli olmadığı anlaşıldı. Kısmi aksamalar oluyor ama buradaki yöneticiler canla başla çalışıyor'' mesajı verdi.