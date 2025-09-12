Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un öncülüğünde, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerin katılımıyla düzenlenen “Bilgi Buzkıranı” seferi sona erdi. Uluslararası katılımla gerçekleştirilen yolculukta, katılımcılar hem Kuzey Kutbu’nu keşfetti hem de nükleer buzkıran teknolojisini yakından tanıma fırsatı buldu.

Uluslararası katılım

Geçen yıl ilk kez uluslararası formatta düzenlenen sefer bu yıl Türkiye, Rusya, Çin, Güney Afrika, Kazakistan ve Bangladeş’ten çok sayıda öğrenci ve uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 10 gün süren yolculuk, Rusya’nın turizm amaçlı da kullanılan tek nükleer buzkıranı 50 Let Pobedy (Zaferin 50 Yılı) ile yapıldı.

Murmansk’tan hareket eden gemi, Franz Josef Toprakları takımadalarına uğradıktan sonra 17 Ağustos’ta Kuzey Kutbu’na ulaştı ve 22 Ağustos’ta Murmansk’a geri döndü. Sefer boyunca bilimsel eğitim programları düzenlendi, katılımcılar hem atom hem de uzay teknolojileri üzerine bilgi edindi.

Türk öğrenci arda: “Bilimsel açıdan eşsiz bir deneyimdi”

Seferde Türkiye’yi temsil eden öğrenci Deniz Arda, Kuzey Kutbu’nda olmanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, “Dev buzulların üzerinde yürümek ve kutup ayılarını görmek heyecan vericiydi” dedi.

Gemide yoğun bilimsel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Arda, “Çeşitli deneyler gerçekleştirdik. Bir astronotla tanışma fırsatım oldu, bu benim için çok etkileyiciydi” diye konuştu. Nükleer buzkıranda seyahati “bilimsel açıdan eşsiz bir deneyim” olarak tanımlayan Arda, nükleer teknolojinin sağladığı güvenliği doğrudan gözlemlediğini vurguladı.

Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki adımlarını da değerlendiren Arda, “Türkiye’nin nükleer enerjiye sahip olması ve Rusya ile iş birliği yapması gurur verici. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni uzaktan görmek bile etkileyiciydi. Umarım Türkiye bu alanda ilerlemeye devam eder” ifadelerini kullandı.

Kaptan Sasov: “Kutup ayıları çok fotonejikti”

50 Let Pobedy Buzkıranı’nın kaptanı Ruslan Sasov, seferin Murmansk’tan başladığını ve doğrudan Kuzey Kutbu’na yol aldıklarını belirtti. Dönüşte Franz Josef Toprakları üzerinden geçtiklerini kaydeden Sasov, “İki yıldır Kuzey Kutbu’nu dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere açıyoruz. Katılımcıların heyecanı, yaptığımız işin değerini bir kez daha gösterdi” dedi.

Kutup ayılarının bu yıl çok “fotonejik” olduğunu belirten Sasov, “Karda yuvarlanıp yiyecek istediler. Çocukların heyecanını görmek, seferin önemini anlatmaya yetiyor” diye konuştu.

Her uluslararası seferin farklı bir deneyim sunduğunu dile getiren kaptan Sasov, gençlerin ilgisinden memnun olduklarını belirterek, “Birçoğu bayraklarını imzalatmak için kamarama geldi. Bu ilgi, mesleğimize duyulan saygıyı gösteriyor” dedi.

Sasov, bu seferlerin yalnızca yaz aylarında yapılabildiğini, kış sezonunda ise Kuzey Deniz Yolu’nda buz kırıcıların nakliye gemilerinin güvenliğini sağladığını hatırlattı. “Kuzey Kutbu yazın bile zorlu hava koşullarına sahiptir ve her zaman buzla kaplıdır” dedi.