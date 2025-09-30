Son Mühür- Son üç sezonda Süper Lig'e ambargo koyan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt karşısında ummadığı bir sonuçla sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı.

Kupanın en büyük favorilerinden biri olan Liverpool'u bu akşam saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada ağırlayacak olan Galatasaray'da ilk sahne alan U19 oldu.

Galatasaray U19'un Liverpool U19'u konuk ettiği karşılaşmada sarı kırmılı gençler sahadan 2-0 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.



Goller ilk yarıda...



Karşılaşmanın gollerini 01'inci dakikada Kareem Ahmed ve 21'inci dakikada Sonni-Lambie kaydetti.

Ev sahibi Galatasaray U19 takımında 90+5'inci dakikada Yasin Kasal kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Liverpool U19 puanını 4'e çıkartırken Galatasaray U19 henüz puan almayı başaramadı.

